Орловец избил и задушил пенсионера после пьяного конфликта. Местного жителя уже заключили под стражу.

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела 71-летнего мужчины в своей квартире, расположенной в Орле на улице 2-ой Курской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

61-летнего подозреваемого задержали. Им оказался житель Железнодорожного района города. Он сознался в содеянном и рассказал, что ночью, 18 июня, распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на пенсионера, сначала избив его, а затем задушил.

Виновный скрылся с места преступления, а пожилой мужчина скончался. Сейчас орловец задержан. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.