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Общество20 июня 2022 10:30

В Орле создадут передовую инженерную школу

Она будет функционировать на базе ОГУ
Сергей Силаев

В Орле создадут передовую инженерную школу. Она будет функционировать на базе ОГУ.

Проект создания передовой инженерной школы на базе Орловского государственного университета представили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на Минобрнауки.

Основная цель – подготовка инженерных кадров. Планируется развивать промышленные отрасли и новые компетенции для региона: интернет вещей, автоматизацию, роботизацию и цифровизацию.

Создание школы позволит увеличить до 100% долю образовательные программ с цифровыми компетенциями по инженерным направлениям.

Всего за право открыть подобную школу в стране соревнуется 89 вузов из 41 региона страны.