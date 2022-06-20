В Орле создадут передовую инженерную школу. Она будет функционировать на базе ОГУ.

Проект создания передовой инженерной школы на базе Орловского государственного университета представили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на Минобрнауки.

Основная цель – подготовка инженерных кадров. Планируется развивать промышленные отрасли и новые компетенции для региона: интернет вещей, автоматизацию, роботизацию и цифровизацию.

Создание школы позволит увеличить до 100% долю образовательные программ с цифровыми компетенциями по инженерным направлениям.

Всего за право открыть подобную школу в стране соревнуется 89 вузов из 41 региона страны.