Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орле пожарные спасли 6 и эвакуировали 25 человек из многоквартирного дома. Пожар случился на улице Металлургов.

О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные прибыли в тот момент, когда из окна уже шел черный густой дым.

Несколько звеньев пожарных начали спасать и эвакуировать людей. В итоге, 25 человек эвакуировано, шесть спасено.

В результате пожара выгорела комната. Один мужчина был найден погибшим. Причина случившегося устанавливается специалистами.