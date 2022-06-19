Фото: соцсети Андрея Клычкова

Орловская область снова направила гуманитарную помощь российским военнослужащим. Военные получили обмундирование.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Орловщина продолжает оказывать поддержку бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

В число поставок вошли спреи от насекомых, влажные салфетки, горелки, обмундирование, продукты питания.

Помимо этого, закуплено дополнительное обмундирование в виде перчаток, ботинок, а также радиостанций, и другого тактического вооружения. Всего при поддержке бизнеса «закрыто» потребностей более чем на 18,5 миллиона рублей.

Шеститонный груз доставят на линию фронта уже на следующей неделе.

Сбор средств и посылок для военнослужащих продолжается в Орловской области. Желающие помочь нашим бойцам могут прочитать дополнительную информацию здесь.