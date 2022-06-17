Фото: пресс-служба Правительства региона

В Орловской области в 2022 году дипломы врачей получат более 280 человек. В регионе достаточно вакансий, чтобы трудоустроить каждого выпускника.

Об этом рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов в рамках общения со средствами массовой информации, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

– В целом в текущем году с лечебного факультета вуза выпускаются 183 человека, с педиатрического - 21, со стоматологического - 84 студента. Мы с удовольствием всех выпускников примем к себе на работу. Вакансий у нас достаточно», - сообщил Шувалов. Они обучаются в Орловском государственном университете.

В текущем учебном году по целевым программам в 64 человека человека оканчивают обучение: 47 – специалитет, 17 – ординатуру. Все они должны трудоустроиться в те учреждения здравоохранения, которые выделили места для их обучения в вузе.