Фото: Сергей Силаев

В Орловской области сирота получила положенную квартиру после вмешательства прокуратуры. Девушка состояла на специальном учете с 2016 года.

Прокуратура Орловского района провела проверку. Местная жительница осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на положенные квадратные метры, девушка не получила квартиру после достижения совершеннолетия. Прокурор подал иск в суд с требованием предоставить жилье девушке. Суд удовлетворил требования. Местной жительнице уже предоставлена квартира благодаря принятым мерам.