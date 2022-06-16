Орловец до смерти избил мужчину после ссоры в кафе. Трагедия случилась после словесного конфликта.

Следственные органы России по Орловской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела 52-летнего мужчины около дома №44 по улице Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался ранен судимый 25-летний молодой человек. Он сознался в содеянном.

Местный житель рассказал, что 13 июня отдыхал со знакомыми в кафе и распивал спиртные напитки в Северном районе города Орла. За соседним столиком находился потерпевший, который попросил у молодого человека алкогольный напиток, после чего начался словесный конфликт. В итоге мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Следователь проводит следственные и процессуальные действия. Планируется комплекс судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.