Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за сутки утонули два человека. В обоих случаях места не были оборудованы для купания.

Две трагедии случились в городе Орле и рядом с селом Богородское Глазуновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение из областной столицы спасатели получили накануне, около 16.40. Очевидец рассказал, что на реке Орлик в районе улицы Зеленый берег мог утонуть человек.

Спасатели-водолазы через полчаса поисков нашли тело молодого человека. Оно находилось в 5-6 метрах от берега на двухметровой глубине.

В Глазуновском районе утонул подросток. Спасатели обнаружили тело в 15 метрах от берега, на глубине 2-2,5 метра.

С начала года зафиксировано десять подобных случаев. Три человека удалось спасти, семь – утонули.