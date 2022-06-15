Фото: пресс-служба регионального ГИБДД

Под Орлом водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Его госпитализировали медики.

Авария случилась около полуночи, 15 июня на автодороге Орел-Тамбов-Малая Куликовка-Зяблое. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Автомобиль двигался со стороны деревни Зяблое в направлении дороги Орел-Тамбов. В районе второго километра неустановленный водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадал 31-летний мужчина.

В результате орловец получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать медицинским работникам.