Фото: пресс-служба регионального ГИБДД
Под Орлом водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Его госпитализировали медики.
Авария случилась около полуночи, 15 июня на автодороге Орел-Тамбов-Малая Куликовка-Зяблое. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Автомобиль двигался со стороны деревни Зяблое в направлении дороги Орел-Тамбов. В районе второго километра неустановленный водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадал 31-летний мужчина.
В результате орловец получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать медицинским работникам.