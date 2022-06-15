Фото: Иван Макеев/Архив "Кп"

Орловцам официально разрешили купаться летом на двух городских пляжах. Места отдыха прошли проверку Роспотребнадзора.

Сегодня, 15 июня, на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов рассказал об обеспечении безопасности на водоемах и в местах массового летнего отдыха.

Купальный сезон стартовал 1 июня и продлится до 31 августа. В городе определили два подходящих для купания пляжа – в районе Городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

С 9.00 до 21.00 на пляжах дежурят спасатели и медицинские работники, чтобы предотвратить трагедию. Ночью за безопасностью на реке Оке следят сотрудники Центральной спасательной станции, а на озере Светлая жизнь – охрана.