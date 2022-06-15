Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные спасли мужчину из полыхающего гаража. Он был заперт внутри.

Сотрудники спасательной службы получили сообщение о возгорании металлического гаража в Железнодорожном районе города Орла около 06.30 утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные прибыли на место, но гараж был заперт, а внутри находился человек. Из строения шел дым, а огонь мог распространиться на соседние постройки.

Спасатели забрались внутрь через окно гаража и спасли орловца. В результате пострадали вещи, находившиеся внутри и кровли. Гараж закопчен внутри.

Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.