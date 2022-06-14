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Суд признал виновным экс-руководителя «Орелгосзаказчика» в превышении должностных полномочий. Ему назначили год принудительных работ с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года.

Суд признал достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом Орловской области для вынесения обвинительного приговора по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация городского поселения Знаменка в Орловской области и общество с ограниченной ответственностью заключили контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Глава поселковой администрации и начальник «Орелгосзаказчика» заключили договор об оказании услуг строительного контроля.

Осенью 2019 года бывший руководитель получил акты выполненных работ. В них содержались сведения об определенной марке щебня, которую рабочие не использовали. Однако бывший главный специалист подписал документы о приемке без проверки.

Местная администрация выплатила свыше 12 миллионов рублей подрядчику на основании составленных документов.

– Осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно -распорядительных и административно - хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах, сроком на 2 года, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.