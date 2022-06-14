Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области отремонтируют 17 дорог за 1,7 миллиарда рублей. Работы проведут в 2022 году.

Сумма, выделенная в текущем году на национальный проект «Безопасные качественные дороги» на 22% выше, чем в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В общей сложности 72,3 километра дорожного полотна подлежат ремонту.

Рабочие приведут в порядок 57 километров региональных и межмуниципальных дорог: М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово, Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря, Ливны – Евланово – Долгое, Нарышкино – Сосково, Новосиль – Корсаково – Орлик.

В Орловском районе отремонтируют 10 километров в деревне Большая Куликовка, селе Становой Колодезь, Старцево, деревне Овсянниково, Ольховец, Ивановское. Также починят автодорогу «Орел-Ефремов» – деревня Ступишино».

Еще три дороги подлежат ремонту в Орле: на улице Максима Горького, Ломоносова и Карачевском шоссе. В областной столице продолжается внедрение третьего этапа интеллектуальной транспортной системы.