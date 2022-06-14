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Общество14 июня 2022 8:32

В Орле возобновили движение троллейбусов до автовокзала

Электротранспорт не ездил по улице Комсомольской с 12 мая
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле возобновили движение троллейбусов до автовокзала. Электротранспорт не ездил по улице Комсомольской с 12 мая.

О восстановлении работы транспорта на участке «Трилистник – Автовокзал» рассказали в пресс-службе администрации города Орла.

Из-за повреждения контактной сети троллейбусы №4, №6, №7 ходили только до разворотного кольца на Трехлистнике. Ремонтные работы велись ежедневно, но на участке вскрывались новые порывы.

Теперь движение электротранспорта по трем маршрутам восстановлено. Во время аварии, орловцы могли пользоваться другими автобусными маршрутами: №4, №9, №18 и №19.