Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орле отключат горячую воду до 20 июня на нескольких улицах. Отключения связаны с работами служб ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла. Горячее водоснабжение ограничат до 17.00 14 июня на улице Карачевской, 41, 41а, 2-ой Посадской, 1, Комсомольской, 62, Панчука, 4, Наугорском шоссе, 9, 11, 11а, 13, улице Плещеевской, 3, Комсомольской, 300-338, в четных домах.

До 17.00 20 июня горячей воды не будет на улице Тульской, 25, Красина, 6а, переулке Ботаническом, 27, 296, переулке Карачевском, 6, 9, 11, 10б, улице Комсомольской, 183, переулке Шпагатном, 50, 61, улице Васильевской, 127, Достоевского, 4, 6, 10, и улице Садовского, 2, 3, 4.

В доме 77а на улице Автовокзальной горячая вода появится 28 июня в 17.00.