Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Ливенском районе Орловской области горел «КАМАЗ». Пожарные успели спасти полуприцеп.

Сообщение о возгорании орловские спасатели получили около 03.00, 13 июня. Загорелся грузовик «КАМАЗ» на улице Городнянского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сформированная бригада пожарных прибыла, когда в машине горел моторный отсек и кабина открытым пламенем. Огонь мог распространиться и на полуприцеп.

В результате пожара у грузовика выгорела кабина, площадью два квадратных метра и моторный отсек. Пожарные спасли и подъемную установку.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.