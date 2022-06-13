В Орловской области развернуто 338 коек для больных COVID-19. Больницы готовы увеличить коечный фонд в случае необходимости.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Орловской области. Для пациентов, у которых подтвердится коронавирусная инфекция, готовы развернуть койки в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

В настоящее время среднее количество госпитализаций за сутки держится у отметки 25 человек. Всего в регионе развернуто 338 коек, 226 из них занято. В стационаре нет детей с подтвержденным COVID-19.