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Происшествия13 июня 2022 8:36

У орловца украли микроволновку, мебель и холодильник

Жителю Ливен причинили ущерб на 50 тысяч рублей
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

У орловца украли микроволновку, мебель и холодильник. Жителю Ливен причинили ущерб на 50 тысяч рублей.

В Ливенский отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что в квартире, где он не проживал, пропали холодильник, микроволновая печь, мебель, электроводонагреватель и другое имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники выяснили, что к краже может быть причастен 34-летний местный житель, который ранее снимал жилье и сделал дубликат ключа. Выяснилось, что орловец несколько раз был в квартире, забирал имущество и продавал его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Краденое изъято. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.