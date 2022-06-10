В Орловском краеведческом музее представят фотографии «Спасского» 1912 года

Фото с сайта Орловского краеведческого музея

Экспозиция называется «Родное далекое... ». Вниманию орловцев предложат уникальные экспонаты из фондов краеведческого музея, датированные 1912 годом. На фотографиях запечатлена усадьба Тургенева.

Особое место на выставке займет и работы современных фотохудожников – Виталия Собровина и Леонида Тучнина. Для Белгородского фотографа Собровина тема стала одной из главных в 1970-1980 годах. Он часто бывал в усадьбе писателя в этот период. Результатом работы стал выход фотокниги «Душа моя, все мысли мои в России».

Леонид Тучнин запечатлел Спасское-Лутовиново в разные годы и передал то настроение, которое царит в тургеневском гнезде. Фотохудожник собрал серию уникальных фотопортретов, с которыми смогут ознакомиться орловцы, сообщает Орловский краеведческий музей.

КОГДА? ГДЕ?

10 июня, 15.00

ул. Гостиная, 2

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