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Происшествия10 июня 2022 6:32

За "спасение" внука от тюрьмы пенсионерка из Орла отдала 500 тысяч мошенникам

Телефонные аферисты убедили пожилую женщину, что ее близкий человек устроил ДТП
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Архив "КП"

Еще одна доверчивая пенсионерка из Орла стала жертвой мошенников. Преступники убедили пожилую женщину в том, что ее внук устроил серьезное ДТП и, чтобы избежать тюрьмы, нужно отдать 500 тысяч рублей.

80-летняя женщина сперва не заподозрила подвоха. Она переживала за родственника, поверила мошенникам и отдала им свои сбережения в сумме полумиллиона рублей. Позже пенсионерка рассказала соседям о случившемся и те сказали ей, что вся история с ДТП - преступная схема.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.