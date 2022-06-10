За "спасение" внука от тюрьмы пенсионерка из Орла отдала 500 тысяч мошенникам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Фото: Архив "КП"

Еще одна доверчивая пенсионерка из Орла стала жертвой мошенников. Преступники убедили пожилую женщину в том, что ее внук устроил серьезное ДТП и, чтобы избежать тюрьмы, нужно отдать 500 тысяч рублей.

80-летняя женщина сперва не заподозрила подвоха. Она переживала за родственника, поверила мошенникам и отдала им свои сбережения в сумме полумиллиона рублей. Позже пенсионерка рассказала соседям о случившемся и те сказали ей, что вся история с ДТП - преступная схема.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.