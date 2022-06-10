На длинных выходных в Орле ожидается жара

Длинные выходные в Орле выдадутся жаркими Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области длинные июньские выходные выдадутся жаркими. Публикуем подробный прогноз погоды на 11-13 июня.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 11 июня +17..+28 градусов. Облачность переменная, несильный ветер с запада, атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст. Дождя не предвидится.

В воскресенье 12 июня вновь переменная облачность. На термометрах +16..+26, слабый северо-восточный ветер. Давление понизится до 743 мм рт.ст. Дождя не ожидается.

В понедельник 13 июня чуть прохладнее: от +14 до +24 градусов. Ветер северо-западный 4 м/c, давление продолжит понижаться и будет на уровне 742 мм рт.ст. Возможен небольшой кратковременный дождь.

Суда по предварительному прогнозу, после выходных жара начнет отступать, температура понизится до всего лишь 10 градусов со знаком плюс ночью и 20 в дневное время.