В Орловском краеведческом музее представят фотографии «Спасского» 1912 года

Фото: Орловского краеведческого музея

Экспозиция называется «Родное далекое... ». Вниманию орловцев предложат уникальные экспонаты из фондов краеведческого музея, датированные 1912 годом. На фотографиях запечатлена усадьба Тургенева.

Особое место на выставке займет и работы современных фотохудожников – Виталия Собровина и Леонида Тучнина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Для Белгородского фотографа Собровина тема стала одной из главных в 1970-1980 годах. Он часто бывал в усадьбе писателя в этот период. Результатом работы стал выход фотокниги «Душа моя, все мысли мои в России».

Леонид Тучнин запечатлел Спасское-Лутовиново в разные годы и передал то настроение, которое царит в тургеневском гнезде. Фотохудожник собрал серию уникальных фотопортретов, с которыми смогут ознакомиться орловцы.

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