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Орловцы смогут одновременно оформить право собственности на участок и дом. Жителей региона ждет "вторая волна" дачной амнистии.

В декабре 2021 года в закон о дачной амнистии внесли поправки. Так появился проект «Дачная амнистия 2.0». Он должен начать действовать с 1 сентября 2022 года, но Госдума рассматривает вариант вступления его в силу на более ранний срок.

– Для этого нужно обратиться в местную администрацию с заявлением поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится. То есть земля будет учитываться по факту его использования, - рассказала руководитель орловского отделения управления Росреестра Надежда Кацура.

В 2021 году амнистией воспользовались 4 тысячи орловцев, в 2022 – более 1 500. С 2006 года жители региона в упрощенном порядке оформили более 50 объектов недвижимости.