В Орле наградили лучших работников социальной защиты

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле наградили лучших сотрудников социальной защиты. Мероприятия прошли 8 июня в музыкальном колледже и орловском городском центре культуры.

В награждении приняли участие первые лица города и области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

– Выполняя качественно и профессионально свою работу, вы проявляете чувство поддержки, солидарности, сплоченности. Вы прошли огромный путь по цифровизации своей деятельности и сегодня находитесь в числе лидеров среди региональных Фондов социального страхования, - отметил Андрей Клычков.

В регионе более 5 000 человек заняты в системе социального обслуживания и соцзащиты. Лучшие работники получили награды, грамоты и благодарности. Творческие коллективы подготовили праздничную программу.