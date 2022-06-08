Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 31 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 29 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в области достигло отметки 113 291. Из них 31 – за последние сутки.

Победили болезнь за 24 часа 29 орловцев. Всего в регионе 110 891 закрытый больничный, связанный с коронавирусом.

Госпитализация медиков понадобилась 22 местным жителям. Никто не умер. Всего за время пандемии инфекция унесла жизни 1 926 человек.