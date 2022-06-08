В Орловской области дополнительно направят около 9 миллионов рублей на дорожную безопасность. Распоряжение уже подписано.

Документ о выделении денежных средств 30 мая подписал губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

– В сводную бюджетную роспись областного бюджета будут внесены cоответствующие изменения на сумму 8,9 млн рублей за счет остатков бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области 2021 года, - сообщили в пресс-службе.

Деньги поступят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их потратят на развитие системы предупреждения опасного поведения водителей и пешеходов, а также на рассылку материалов об административных правонарушениях, выявленных с помощью специальных приборов.