В Орле по горячим следам задержаны аферистки, похитившие деньги у пенсионерки

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

В Орле задержаны трое мошенниц, укравших крупную сумму денег у пенсионерки. Действовали женщины под видом работников Пенсионного фонда.

Аферистки родом из Владимирской области действовали по отработанной схеме: представлялись работницами пенсионной службы. Свою жертву они убедили в том, что грядет обмен старых денег на новые. Доверчивая пенсионерка поверила, впустила в дом незнакомку. Та отвлекала ее, переписывала данные, вторая же в это время пробралась в комнату, где хранились деньги. Третья караулила в подъезде. Только после ухода лже-сотрудницы ПФР пожилая орловчанка заметила, что из комнаты пропали деньги.

- Уйти далеко злоумышленницам не удалось. Трое подельниц были задержаны по горячим следам сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. У них полицейские изъяли похищенные у пенсионерки средства, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемые 60, 54 и 33 лет заключены под стражу по ходатайству следствия. Продолжается расследование уголовного дела по статье "Кража".

Сотрудники полиции призывают орловцев: если кто-то ранее пострадал от действий аферисток, сообщить об этом в органы внутренних дел.