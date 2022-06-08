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Происшествия8 июня 2022 6:30

В Орле по горячим следам задержаны аферистки, похитившие деньги у пенсионерки

Трое уроженок Владимирской области действовали под видом сотрудниц пенсионной службы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

В Орле задержаны трое мошенниц, укравших крупную сумму денег у пенсионерки. Действовали женщины под видом работников Пенсионного фонда.

Аферистки родом из Владимирской области действовали по отработанной схеме: представлялись работницами пенсионной службы. Свою жертву они убедили в том, что грядет обмен старых денег на новые. Доверчивая пенсионерка поверила, впустила в дом незнакомку. Та отвлекала ее, переписывала данные, вторая же в это время пробралась в комнату, где хранились деньги. Третья караулила в подъезде. Только после ухода лже-сотрудницы ПФР пожилая орловчанка заметила, что из комнаты пропали деньги.

- Уйти далеко злоумышленницам не удалось. Трое подельниц были задержаны по горячим следам сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. У них полицейские изъяли похищенные у пенсионерки средства, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемые 60, 54 и 33 лет заключены под стражу по ходатайству следствия. Продолжается расследование уголовного дела по статье "Кража".

Сотрудники полиции призывают орловцев: если кто-то ранее пострадал от действий аферисток, сообщить об этом в органы внутренних дел.