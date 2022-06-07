Орловскому спецназу "Ягуар" исполнилось 30 лет

Орловский отряд спецназа «Ягуар» отмечает юбилей. В этом году подразделению исполнилось 30 лет.

История отряда специального назначения «Ягуар» УФСИН России по Орловской области началась с момента его основания 6 июня 1992 года. С самого начала своего профессионального пути бойцы успешно ликвидировали волну массовых беспорядков в ливенской исправительной колонии, обезвредили террориста и освободили заложников в областном центре. Спецназовцы неоднократно отправлялись в служебную командировку на Северный Кавказ. Многие сотрудники получили госнаграды за успешное выполнение боевых задач, мужество и отвагу. За время своего существования «Ягуар» не потерял ни одного бойца.

Сотрудники спецназа систематически повышают свой профессиональный уровень, проводят патриотическую работу с молодежью.Кроме того, команда ОСН «Ягуар» неоднократно брала «золото» на Всероссийских соревнованиях профмастерства. В пресс-службе УФСИН России по Орловской области отметили, что сейчас «Ягуар» является самым мобильным и хорошо подготовленным структурным подразделением ведомства, способным выполнять любые служебные и боевые задачи с честью и высоким профессионализмом.