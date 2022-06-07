В Орле отремонтируют дороги на трех улицах после проверки прокуратуры и ГИБДД

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В Орле отремонтируют дороги на трех улицах после совместной проверки прокуратуры и ГИБДД. Сотрудники посетили улицы Лужковскую, Половецкую и Свердлова и выявили нарушения.

Проверка была инициирована надзорным ведомством после публикации в орловских СМИ информации о ненадлежащем состоянии дорог. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Установлено, что на улицах Лужковская и Свердлова дорога находится в состоянии, которое не соответствует требованиям безопасности. На дорогах имеются просадки и выбоины, что мешает передвижению автомобилей с разрешенной скоростью.

На улице Половецкой с двух сторон дороги, у края проезжей части, а также на тротуарах были скопления грязи и песка. Это представляет опасность для участников дорожного движения.

Прокуратура Заводского района Орла направила в суд иск об обязании проведении ремонта городской администрацией на трех улицах. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.