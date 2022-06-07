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Общество7 июня 2022 6:47

Орловский студент стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс»

Студент технологической техникума обучается по специальности «Сварщик».
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловский студент стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс». Студент технологического техникума обучается по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки».

Антон Бобков одержал уверенную победу в шестом национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Москве в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Студент выиграл в компетенции «Разработчик виртуальной реальности». Сертификат он планирует потратить на оплату дополнительное образования. Наградил орловца руководитель департамента образования региона Алексей Карлов.

– Участие в чемпионате помогает конкурсантам не только продемонстрировать профессиональные навыки перед потенциальными работодателями, но и обмениваться ценным опытом. Победители региональных чемпионатов достойно представляют Орловскую область на соревнованиях национального уровня, - отметил Карлов.

Всего победителями «Абилимпикса» стали 460 человек в 66 регионах страны. Соревновались школьники, студенты и специалисты.