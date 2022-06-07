В центре Орла иномарка сбила велосипедиста-нарушителя

В Орле велосипедист попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Еще одно ДТП с участием велосипедиста случилось в Орле. Вечером 6 июня иномарка "Ауди" в центре города сбила молодого человека, переезжавшего проезжую часть на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает региональное УГИБДД. ДТП случилось около девяти часов на Октябрьской улице, на переходе ведущем на бульвар Победы. Водитель "Ауди", мужчина 38 лет, ехал в сторону Пионерской улице со сторону Полесской. В этот момент по зебре дорогу пересекал 27-летний велосипедист. Автомобиль и двухколесный транспорт столкнулись.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на орловских дорогах полицейские зафиксировали 11 ДТП, в двух из них есть пострадавшие.