В Орле состоялось прощание с Иваном Мосякиным

Сегодня в Орле состоялось прощание с Иваном Мосякиным. Бывший вице-губернатор и депутат Госдумы скончался 4 июня.

Иван Яковлевич не дожил совсем немного до своего 75-летия. Он родился 1 июля 1947 года, уроженец Болховского района. Здесь же учился в школе, а после в педучилище. Был главой орготдела Болховского райкома ВЛКСМ, работал в райкомах и в последующие годы. С 1990 года работал в Областном совете. Иван Яковлевич трудился на должности замгубернатора Орловской области, депутата Госдумы, Федсобрания четвертого созыва, Председатель Орловского облсовета, председателя регионального отделения Союза пенсионеров России.

6 июня состоялось прощание с Иваном Мосякиным.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким Ивана Яковлевича.