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Звезды6 июня 2022 10:00

В Орле открылась выставка, посвященная Дню России

Она расположилась в Бунинке
Сергей Силаев

В Орле открылась выставка, посвященная Дню России. Она расположилась в Бунинке.

Об открытии экспозиции музыкально-нотной литературы «Государственный гимн России» сообщает пресс-служба Правительства региона. Она будет работать в отделе искусств Орловской областной библиотеки имени Бунина.

Орловцы смогут познакомится на выставке с книгами, которые содержат главы о работе над созданием гимна СССР. Представят местным жителям и музыкальные страницы книги «Россия в песне».

Выставку дополняет история статьи о создании современного гимна РФ, опубликованные в периодических изданиях, а также нотные сборники с клавирами гимна композитора Михаила Глинки.