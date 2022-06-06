В Орле открылась выставка, посвященная Дню России. Она расположилась в Бунинке.

Об открытии экспозиции музыкально-нотной литературы «Государственный гимн России» сообщает пресс-служба Правительства региона. Она будет работать в отделе искусств Орловской областной библиотеки имени Бунина.

Орловцы смогут познакомится на выставке с книгами, которые содержат главы о работе над созданием гимна СССР. Представят местным жителям и музыкальные страницы книги «Россия в песне».

Выставку дополняет история статьи о создании современного гимна РФ, опубликованные в периодических изданиях, а также нотные сборники с клавирами гимна композитора Михаила Глинки.