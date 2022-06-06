Уровень заболеваемости в регионе остается на низком уровне Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 32 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 21 человек

Данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе на 6 июня предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев заражения достигло отметки 113 226. Из них 32 – за последние сутки.

Победили болезнь в Орловской области 110 810 человек. За сутки закрытых больничных – 21.

Госпитализация медиков понадобилась 2 орловцам. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса в регионе за время пандемии – 1 925.