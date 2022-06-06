Фото: газета "Звезда"

В Малоархангельском районе благоустроят территорию рядом с родником за 1,8 миллиона рублей. Работы уже стартовали.

Родник «Трубочка» пользуется популярностью у местных жителей. Он расположен в начале улицы Ленина города Малоархангельска. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Многие набирают здесь кристально чистую воду для питья и бытовых нужд. Работы по благоустройству разбиты на несколько этапов. Первый уже начался.

Благоустройство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время рабочие заняты планировкой территории, а после начнут бетонирование и установку ограждения.