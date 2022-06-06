Фото: Ольга Супонева

В Орловской области с поля украли свыше 3 тонн пшеницы. Семена похитили в Малоархангельском районе.

Кражу выявили сотрудники полиции района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сумма причиненного ущерба составила 162 тысячи рублей. Украли пшеницу три человека: два сотрудника сельскохозяйственной организации и их товарищ. Последний предложил похитить зерно, а затем его продать.

Остатки семян вывезли с поля ночью. Они образовались из-за уменьшения расхода пшеницы при посадке двумя мужчинами из сельхозорганизации. Похищенное орловцы продали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местным жителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.