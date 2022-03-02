В Орле две пенсионерки отдали деньги мошенникам, думая что помогают родственникам

Пожилые женщины лишились своих сбережений Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле две пенсионерки отдали деньги мошенникам, чтобы помочь родственникам. Телефонные аферисты рассказывали женщинам, что их родные попали в серьезное ДТП.

Сразу две пенсионерки пострадали от рук мошенников в Железнодорожном районе. Женщинам звонили неизвестные и рассказывали, что их родственники стали виновниками серьезных аварий, а для того, чтобы уйти от ответственности, им нужны деньги. По телефону аферисты сказали доверчивым орловчанкам, что за деньгами к ним зайдут. Одна из женщин передала неизвестным молодым людям 200 тысяч рублей, а другая – 100 тысяч.

- По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз просят горожан рассказать своим пожилым родственникам об уловках мошенников и напомнить о том, что не стоит отдавать деньги незнакомцам.