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Происшествия1 марта 2022 15:35

Орловец сдал угнанный «ВАЗ» на металлолом

Молодой человек до угона успел украсть несколько аккумуляторов
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец сдал угнанный «ВАЗ» на металлолом. Молодой человек до угона успел украсть несколько аккумуляторов.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал о пропаже из двора дома в Заводском районе Орла автомобиля «ВАЗ-2107».

Пропажу мужчина обнаружил утром. Оперативники опросили возможных свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские нашли автомобиль в пункт приема металлолома. Оказалось, что 21-летний орловец вскрыл автомобиль, а затем попросил отбуксировать встречную машину, сообщив водителю о поломке.

Парня заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что молодой человек украл несколько аккумуляторов с других машин.