99,6% девятиклассников из Орла получили «зачет» на собеседовании по русскому языку. С испытанием успешно справились 3 037 человек.

Всего в регионе собеседование проходили 6 886 орловцев, из которых «незачет» получили 20 человек. Получение зачета позволяет участвовать девятиклассникам в ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Во время собеседования ребята читали текст вслух, вели диалог с преподавателем и пересказывали текст. В среднем на выполнение работы отводилось 15 минут.