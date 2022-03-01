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Общество1 марта 2022 15:09

99,6% девятиклассников из Орла получили «зачет» на собеседовании по русскому языку

С испытанием успешно справились 3 037 человек
Сергей Силаев
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99,6% девятиклассников из Орла получили «зачет» на собеседовании по русскому языку. С испытанием успешно справились 3 037 человек.

Всего в регионе собеседование проходили 6 886 орловцев, из которых «незачет» получили 20 человек. Получение зачета позволяет участвовать девятиклассникам в ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Во время собеседования ребята читали текст вслух, вели диалог с преподавателем и пересказывали текст. В среднем на выполнение работы отводилось 15 минут.