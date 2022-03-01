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Звезды1 марта 2022 14:25

В краеведческом музее Орла откроется новая выставка «Узорных нитей волшебство»

Гости увидят изделия ткачества, мастерства кружевоплетения и вышивки
Нина СОКОЛОВА
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В Краеведческом музее откроется новая выставка

В Краеведческом музее откроется новая выставка

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле откроется новая выставка «Узорных нитей волшебство». Гости увидят изделия ткачества, мастерства кружевоплетения и вышивки.

Выставка художественных ремесел начнет работать в Орловском краеведческом музее 2 марта в 12.00. В экспозицию войдут авторские изделия, выполненные семи мастерами в традиционных техниках: кружевоплетение, вышивка, ткачество. На выставке будут представлены такие предметы рукоделия, как украшения, сумки и пояса, палантины и декоративное панно.

В музее соблюдается масочный режим.

Возрастная категория 6+.