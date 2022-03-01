В краеведческом музее Орла откроется новая выставка «Узорных нитей волшебство»

В Краеведческом музее откроется новая выставка Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле откроется новая выставка «Узорных нитей волшебство». Гости увидят изделия ткачества, мастерства кружевоплетения и вышивки.

Выставка художественных ремесел начнет работать в Орловском краеведческом музее 2 марта в 12.00. В экспозицию войдут авторские изделия, выполненные семи мастерами в традиционных техниках: кружевоплетение, вышивка, ткачество. На выставке будут представлены такие предметы рукоделия, как украшения, сумки и пояса, палантины и декоративное панно.

В музее соблюдается масочный режим.

Возрастная категория 6+.