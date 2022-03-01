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Происшествия1 марта 2022 14:23

Орловец взломал дверь чужого дома и вынес бытовую технику

56-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела о краже
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле полицейские раскрыли кражу техники, совершенную из частного дома. Под подозрение попал 56-летний местный житель, взломавший дверь проникший в чужое жилище.

Как рассказал хозяин дома, расположенного в Железнодорожном районе города, некто пробрался внутрь во время его отсутствия и совершил кражу. Ущерб составил около 7 тысяч рублей. Вскоре оперативникам удалось вычислить предполагаемого вора.

- Полицейские установили подозреваемого в хищении – им оказался орловец 1967 года рождения. В его доме стражи правопорядка обнаружили и изъяли похищенное имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Любитель поживиться чужими вещами сейчас под подпиской о невыезде.