Неизвестные взломали группу орловского театра "Свободное пространство" Вконтакте

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Группа орловского театра "Свободное пространство" Вконтакте оказалась взломана. Неизвестные успели опубликовать контент, не имеющий отношения к деятельности театра.

Об этом 1 марта сообщила Полина Дудина, пресс-секретарь "Свободного пространства".

- Администрация театра сообщает, что сегодня группа театра ВКонтакте была взломана. Вся информация, размещенная на странице после 15.00 1 марта 2022 года, не имеет к деятельности театра никакого отношения, - пояснила собеседница "КП".

В "Свободном пространстве" обещают, что в скором времени будет создано новое сообщество в социальной сети вконтакте, где продолжат публиковаться актуальные новости. Пока что следить за ними можно в инстаграме и Одноклассниках, а также на официальном сайте.