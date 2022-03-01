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Общество1 марта 2022 13:37

Для клумб Орла в теплицах уже растут цветы

Планируется высадить их в парках и скверах города в конце апреля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орел готовится к весеннему преображению

Орел готовится к весеннему преображению

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орел начал готовиться к весеннему преображению. Для клумб города в теплицах Зеленстроя уже растут цветы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, высаживать рассаду цветущих растений планируется в конце апреля. В открытом грунте появится больше 120 тысяч живых цветов. Это петунии, бархатцы, анютины глазки, цинерарии - все однолетники.

Цветами украсят клумбы в сквере Танкистов и сквере Комсомольцев, территорию вокруг памятника Ленину, клумбу на Брестской и другие. Купить готовую рассаду цветов смогут и орловские садоводы: она будет доступна к продаже.