Для клумб Орла в теплицах уже растут цветы

Орел готовится к весеннему преображению Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орел начал готовиться к весеннему преображению. Для клумб города в теплицах Зеленстроя уже растут цветы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, высаживать рассаду цветущих растений планируется в конце апреля. В открытом грунте появится больше 120 тысяч живых цветов. Это петунии, бархатцы, анютины глазки, цинерарии - все однолетники.

Цветами украсят клумбы в сквере Танкистов и сквере Комсомольцев, территорию вокруг памятника Ленину, клумбу на Брестской и другие. Купить готовую рассаду цветов смогут и орловские садоводы: она будет доступна к продаже.