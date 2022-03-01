В Колпне расчистят участок русла реки за 43 миллиона рублей

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Колпне расчистят участок русла реки Сосны за 43 миллиона рублей. На инженерно-техническое проектирование выделено 3 миллиона.

Уже найден подрядчик на разработку проектно-сметной документации. Он должен до 26 мая 2022 года провести изыскательские работы на участке реки от плотины сахарного завода и вниз по течению до устья ручья Покровский. На инженерно-техническое проектирование выделено 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Цель проекта – улучшение состояния водотока, повышение способности реки к самоочищению, восстановление ее природных характеристик и повышение эстетической привлекательности.