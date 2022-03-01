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Экономика1 марта 2022 13:18

В Орловской области заработает несколько асфальтобетонных заводов

Предприятия находятся в 6 районах области
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орловской области заработает несколько асфальтобетонных заводов. Предприятия находятся в 6 районах области.

О запуске рассказал руководитель департамента транспорта Орловской области Алексей Субботин, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Заводы находятся в Орловском, Ливенском, Новодеревеньковском, Глазуновском, Хотынецком и Кромском районах.

Запуск Глазуновского завода запланирован в первой декаде марта 2022 года, остальные приступят к работе 1 апреля.