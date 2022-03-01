Фото: пресс-служба администрации города Орла
В Орловской области заработает несколько асфальтобетонных заводов. Предприятия находятся в 6 районах области.
О запуске рассказал руководитель департамента транспорта Орловской области Алексей Субботин, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Заводы находятся в Орловском, Ливенском, Новодеревеньковском, Глазуновском, Хотынецком и Кромском районах.
Запуск Глазуновского завода запланирован в первой декаде марта 2022 года, остальные приступят к работе 1 апреля.