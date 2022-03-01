Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 13:09

Орловские казаки собрали гуманитарную помощь беженцам Донбасса

Груз, состоящий из продуктов и необходимых вещей, передадут мирным гражданам ДНР и ЛНР
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: vk.com/cpv_patriot57

Фото: vk.com/cpv_patriot57

Казаки Орловской области собрали гуманитарную помощь беженцам Донбасса. Продукты питания, вещи первой необходимости, теплую одежду и другой груз передадут мирным жителям ДНР и ЛНР.

Казаки общества «Станица Ливенская» доставили груз в две тонны в центр «Патриот-57», где осуществляется сбор гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Людям передадут не только продукты питания и сладости для малышей, но и одежду, белье, постельные принадлежности, предметы гигиены, памперсы для детей, одноразовую посуду и другие необходимые вещи.