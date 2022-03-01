Орловские казаки собрали гуманитарную помощь беженцам Донбасса

Фото: vk.com/cpv_patriot57

Казаки Орловской области собрали гуманитарную помощь беженцам Донбасса. Продукты питания, вещи первой необходимости, теплую одежду и другой груз передадут мирным жителям ДНР и ЛНР.

Казаки общества «Станица Ливенская» доставили груз в две тонны в центр «Патриот-57», где осуществляется сбор гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Людям передадут не только продукты питания и сладости для малышей, но и одежду, белье, постельные принадлежности, предметы гигиены, памперсы для детей, одноразовую посуду и другие необходимые вещи.