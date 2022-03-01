Андрей Клычков и Юрий Парахин завели себе телеграм-каналы

Чиновники уходят в телеграм

Орловские чиновники уходят в телеграм. Так уже завели себе каналы губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин.

Оба рассказали о своих новых каналах в своих аккаунтах других социальных сетей. И Парахин, Клычков отметили, что в последние дни идет речь о возможной остановке работы инстаграма, а на связи оставаться нужно.

- На фоне происходящих событий, безусловно, самое главное – оперативное взаимодействие и связь. Но есть риск блокировки ряда социальных сетей, в первую очередь Инстаграма. Поэтому я принял решение открыть свой телеграм-канал, - сообщил губернатор.

Найти Клычков в телеграме можно по этой ссылке, а Парахина - по этой.