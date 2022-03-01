Также было выдано 608 градостроительных планов земельных участков. Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выдали 139 разрешений на строительство в 2021 году. 113 объектов ввели в эксплуатацию.

О результатах строительной деятельности в регионе в 2021 году рассказал исполняющий обязанности главного архитектора Вячеслав Миронов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Руководитель рассказал, что за год были выданы разрешения на строительство комплексов многоквартирных домов в Орле и Ливнах, ФАПа в Урицком районе и других производственных объектов.

Всего управление рассмотрело свыше 1 700 обращений, связанных с территориальным планированием. Из них 1 400 связано с разрешением на строительство и ввод в эксплуатацию.