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Общество1 марта 2022 13:00

В Орловской области выдали 139 разрешений на строительство в 2021 году

113 объектов ввели в эксплуатацию
Сергей Силаев
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Также было выдано 608 градостроительных планов земельных участков.

Также было выдано 608 градостроительных планов земельных участков.

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выдали 139 разрешений на строительство в 2021 году. 113 объектов ввели в эксплуатацию.

О результатах строительной деятельности в регионе в 2021 году рассказал исполняющий обязанности главного архитектора Вячеслав Миронов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Руководитель рассказал, что за год были выданы разрешения на строительство комплексов многоквартирных домов в Орле и Ливнах, ФАПа в Урицком районе и других производственных объектов.

Всего управление рассмотрело свыше 1 700 обращений, связанных с территориальным планированием. Из них 1 400 связано с разрешением на строительство и ввод в эксплуатацию.