У орловца в кафе рецидивист украл телефон

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловец лишился телефона, отдыхая в кафе. Принадлежащий мужчине гаджет похитил ранее судимый местный житель.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В Железнодорожный отдел полиции орловец принес заявление о краже: отдыхал в кафе, в какой-то момент пропал его телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Оперативники стали выяснять, кто мог похитить чужую вещь, вычислить вора им помогли камеры видеонаблюдения.

- В объектив попал предполагаемый подозреваемый. Полицейские установили его личность - им оказался ранее судимый местный житель 36 лет. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него похищенный сотовый телефон, - пояснили в ведомстве.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. До суда подозреваемый в краже будет находиться в СИЗО.