В ДТП не обошлось без пострадавших Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле из-за столкновения две иномарки врезались в дорожное ограждение. Телесные повреждения получил водитель «Рено Логан».

27 февраля ночью 47-летний водитель «Рено Логан» ехал по мосту Дружбы. Около дома 52 по улице Розы Люксембург мужчина выехал на встречку, где столкнулся с «Лексусом». После удара обе иномарки врезались в дорожное ограждение.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» получил телесные повреждения, отпущен, - уточнили в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции.